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13 листопада 2019, середа, 16:30 7
Політика 2019-11-13T16:43:03+02:00
Українські Новини
Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні

Київрада пропонує закріпити українську мову жестів на законодавчому рівні

Верховная Рада, Київрада, Українська мова, Мінкультури, мова жестів
Рука. Фото: pexels
Рука. Фото: pexels

Депутати Київради звернулися до Верховної Ради, Кабінету міністрів і Міністерства культури України з проханням якомога швидше врегулювати питання про функціонування мови жестів, яку в Ісландії прийнято вважати державною, в Україні, щоб права всіх громадян були рівними.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради.

"Люди, які користуються мовою жестів, не завжди вільно можуть спілкуватися нею в побуті, суспільному чи політичному житті і бути почутими. Звичайно, це обмежує їх права і можливості у навчанні, комунікації, доступ до послуг. Саме тому мова жестів потребує підтримки на законодавчому рівні. Держава повинна включати в суспільне життя ту частину своїх громадян, яка спілкується жестами", — зазначив ініціатор звернення, депутат Київради Вадим Сторожук.

Прийняття закону підтримали 85 депутатів.

На думку депутатів, прийняття такого закону підвищить статус мови жестів як повноцінного засобу спілкування, а також закріпить умови, які дозволять людям, які використовують мову жестів, поряд з іншими реалізовувати свої права.

Як повідомляли Українські Новини, на читанні 12 листопада Рада підтримала заборону пластикових пакетів з 2022 року.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти повідомили, що до наступному року Україна закриє всі російськомовні школи.

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