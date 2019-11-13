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13 листопада 2019, середа, 16:15 12
Зовнішня політика 2019-11-13T16:55:22+02:00
Українські Новини
В Україну приїде міністр закордонних справ Австрії для зустрічі з владою

В Україну приїде міністр закордонних справ Австрії для зустрічі з владою

Вадим Пристайко , Україна, Австрія, Олександр Шалленберг
Прапор України. Фото: fakty
Прапор України. Фото: fakty

Міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг відвідає Україну для зустрічей із владою 13-14 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

Зокрема, 14 листопада він зустрінеться з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Політики мають намір обговорити двосторонні відносини, а також взаємодію двох держав у межах міжнародних організацій.

Як повідомляли Українські Новини, канцлер Австрії Курц дружньо поговорив по телефону із Зеленським і пообіцяв підтримку реформ в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Австрії розслідують відмивання з українських банків 385 млн доларів і 75 млн євро.

Також в МЗС України різко відреагували на заяву глави МЗС Австрії про прекрасні відносини з Росією.

Тим часом міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, де обговорили питання візової політики Естонії щодо України, і українська сторона залишилася задоволена естонською позицією.

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