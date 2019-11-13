В Україну приїде міністр закордонних справ Австрії для зустрічі з владою

Міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг відвідає Україну для зустрічей із владою 13-14 листопада.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.Зокрема, 14 листопада він зустрінеться з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.Політики мають намір обговорити двосторонні відносини, а також взаємодію двох держав у межах міжнародних організацій.Як повідомляли Українські Новини, канцлер Австрії Курц дружньо поговорив по телефону із Зеленським і пообіцяв підтримку реформ в Україні.Раніше повідомлялося, що в Австрії розслідують відмивання з українських банків 385 млн доларів і 75 млн євро. Також в МЗС України різко відреагували на заяву глави МЗС Австрії про прекрасні відносини з Росією.Тим часом міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, де обговорили питання візової політики Естонії щодо України, і українська сторона залишилася задоволена естонською позицією.