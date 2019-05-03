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03 мая 2019, пятница, 19:56 156
Внешняя политика 2019-05-03T21:15:01+03:00
Українські Новини
Канцлер Австрии Курц дружески поговорил по телефону с Зеленским и пообещал поддержку реформ в Украине

Канцлер Австрии Курц дружески поговорил по телефону с Зеленским и пообещал поддержку реформ в Украине

Себастьян Курц. Фото: sari_s - LiveJournal
Себастьян Курц. Фото: sari_s - LiveJournal

Канцлер Австрии Себастьян Курц заверил новоизбранного Президента Владимира Зеленского в поддержке Австрией реформ в Украине.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Сегодня состоялся дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией".

Также канцлер подчеркнул необходимость добиться прогресса в реализации "минских договоренностей" с соблюдением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщали Українськi Новини, советник новоизбранного Президента Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк и советник по антикоррупционной политике Руслан Рябошапка провели встречи с послами ЕС в Брюсселе (Бельгия).

Ранее в МИДе Украины резко отреагировали на заявление главы МИД Австрии о прекрасных отношениях с Россией.

Также Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов.

Больше новостей о: реформы в Украине Президент Украины Себастьян Курц Украина-Австрия Владимир Зеленский

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