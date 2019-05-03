Канцлер Австрии Курц дружески поговорил по телефону с Зеленским и пообещал поддержку реформ в Украине

Канцлер Австрии Себастьян Курц заверил новоизбранного Президента Владимира Зеленского в поддержке Австрией реформ в Украине.\r\nОб этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня состоялся дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией".\r\nТакже канцлер подчеркнул необходимость добиться прогресса в реализации "минских договоренностей" с соблюдением территориальной целостности и суверенитета Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, советник новоизбранного Президента Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк и советник по антикоррупционной политике Руслан Рябошапка провели встречи с послами ЕС в Брюсселе (Бельгия).\r\nРанее в МИДе Украины резко отреагировали на заявление главы МИД Австрии о прекрасных отношениях с Россией.\r\nТакже Литва предложила Зеленскому помощь в борьбе с коррупцией и реформировании правоохранительных органов.