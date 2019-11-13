Ілон Маск обрав місце для свого першого великого європейського заводу

Генеральний директор компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що перший великий завод для Tesla буде побудований в Берліні. Про це передає ВВС.

Виробник побудує завод та інженерно-конструкторський центр, які стануть частиною великого європейського заводу Gigafactory. Глава Tesla додав, що завод буде розташований недалеко від нового берлінського аеропорту.

Подібні дії викликані тим, що фірма, яка вклала значні кошти в китайський завод, стикається з посиленням конкуренції в галузі електромобілів.

За словами AutoExpress, Маск також зіслався на ризики, пов'язані з виходом Великобританії з ЄС.

Tesla раніше повідомляла, що планує почати виробництво в Європі в 2021 році. Пізніше у своєму Twitter Маск уточнив, що завод буде виробляти батареї, силові агрегати та автомобілі Tesla, починаючи з серії Model Y.

Скріншот: twitter/@elonmusk

"Всі знають про видатних німецьких інженерних технологіях, і це одна з причин, чому ми розміщуємо завод Gigafactory Europe саме в Німеччині", - заявив Ілон Маск в Берліні, на церемонії нагородження премією "Золоте кермо" за створення кращого автомобіля року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Ілон Маск представив космічний корабель, який допоможе побудувати міста на Марсі.

Крім того, стан Ілона Маска зросла на два мільярди доларів за тиждень.