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13 листопада 2019, середа, 15:39 6
Космос 2019-11-13T16:00:01+02:00
Українські Новини
Астероїд Ultima Thule перейменували через нацистської ідеології

Астероїд Ultima Thule перейменували через нацистської ідеології

Космос, Комета, НАСА, Астероїд
Астероїд.Фото: pixabay
Астероїд.Фото: pixabay

Найбільш далекий космічний об'єкт Сонячної системи - астероїд, відомий під назвою Ultima Thule, був перейменований через зв'язок з нацистською ідеологією. Про це передає New Scientist.

Зокрема, 12 листопада NASA (Національне управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору) провело церемонію присвоєння астероїду 2014 MU69 нової офіційної назви Arrokoth, що алгонкінською мовою означає "небо". Назву було вибрано на основі місцевої культури корінних американців в штаті Меріленд, де знаходиться центр управління польотами New Horizons, що займається дослідженням астероїда.

Неофіційну назву Ultima Thule астероїду присвоїли 27 червня 2014 року, коли його добули за допомогою телескопа "Хаббл". Ця назва неодноразово піддавалася критиці через відсилання до нацистської ідеології. В ній Ultima Thule називалася міфічна батьківщина арійського народу.

Такі об'єкти, як Arrokoth, називають будівельними блоками, які створили планети нашої сонячної системи. Саме тому дослідники сподіваються, що вивчення цих холодних порід допоможе зрозуміти, як утворюються планети.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня особливо небезпечний астероїд 1998 HL1 наблизився до Землі на мінімальну відстань. Діаметр небесного тіла становить 440 до 990 метрів.

Також повідомлялося, що вперше в історії дві жінки вийшли у відкритий космос для лагодження МКС.

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