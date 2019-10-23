Потенциально опасный астероид летит в сторону Земли

Эксперты из NASA говорят, что угрозы столкновения нет.

Астероиды - это твердое небесное тело, диаметр которого не превышает 1000 км, и движется по орбите в Солнечной системе. Сейчас насчитывают более 575 тысяч астероидов, а их общая масса составляет менее одного процента массы Земли.

Минимальное расстояние этого астероида к орбите Земли тогда составит 6,2 миллиона километров. Это в 16 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны.

Скорость астероида составляет 11,2 км /сек. В следующий раз 1998 HL1 сблизится с Землей в 2 051 году. Но и в этом случае шанс столкновения с Землей минимальный.