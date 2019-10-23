Потенциально опасный астероид летит в сторону Земли

25 октября астероид 1998 HL1 приблизится к Земле на минимальное расстояние. Диаметр небесного тела составляет 440 до 990 метров, поэтому его относят к классу потенциально опасного, сообщает журнал Cnet. Эксперты из NASA говорят, что угрозы столкновения нет. Астероиды - это твердое небесное тело, диаметр которого не превышает 1000 км, и движется по орбите в Солнечной системе. Сейчас насчитывают более 575 тысяч астероидов, а их общая масса составляет менее одного процента массы Земли. Минимальное расстояние этого астероида к орбите Земли тогда составит 6,2 миллиона километров. Это в 16 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны. Скорость астероида составляет 11,2 км \/сек. В следующий раз 1998 HL1 сблизится с Землей в 2 051 году. Но и в этом случае шанс столкновения с Землей минимальный. На минимальное расстояние 1998 HL1 сблизится с Землей 25 октября в 20:00 по киевскому времени. За астероидом можно будет следить онлайн. Как сообщали Українські Новини, ученым удалось сфотографировать двойной астероид, пролетавший мимо Земли. Ранее NASA выложило в сеть новые снимки астероида Бенну, а японский зонд устроил взрыв на астероиде для исследования древних пород