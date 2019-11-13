У таборі "Артек" в окупованому Криму загинула дівчинка

У аннексированном Криму померла 15-річна дівчинка, яка відпочивала в міжнародному дитячому центрі Артек. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ в середу, 13 листопада.

"Попередньо встановлено, що учора (12 листопада – ред.) ввечері школярка лягла спати і сьогодні вранці була виявлена мертвою", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що дівчинка приїхала в "Артек" з Махачкали. На місці події працюють слідчі і криміналісти, призначено експертизи для встановлення причини смерті підлітка.

Слідчі допитають "коло осіб з числа вихованців та працівників табору для детального встановлення обставин днів, що передують смерті школярки".

Порушено кримінальну справу за фактом смерті дівчинки. При цьому не уточнюється, за якою саме статтею воно відкрито.

Російські ЗМІ повідомляють, що це вже другий випадок смерті відпочиваючих дітей в Артеку нинішньої осені. Так, 12-річний хлопчик, який прибув 23 вересня на відпочинок у табір по путівці з Санкт-Петербурга, 11 жовтня був госпіталізований до лікарні Ялти з попереднім діагнозом "пневмонія". Через кілька годин дитина помер.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області 13-річного хлопчика віднесло в море.

Також у Київській області у ставку втопився 6-річний хлопчик.