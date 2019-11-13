Відеоблогера Шарія розшукують за підозрою у свідомо неправдивому повідомленні про злочин

Поліція Києва не скасовувала розшук виідеоблогера Анатолія Шарія і продовжує його розшук за підозрою у завідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Про це свідчать дані в базі Міністерства внутрішніх справ серед осіб, які переховуються від органів влади, передають Українські Новини.

Шарія розшукує Солом'янське управління поліції. Він зник з поля зору правоохоронців у 2012 році. Шарій розшукується у справі, яку відкрито за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про злочин) Кримінального кодексу. Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня Шевченківський районний суд Києва відмовився ініціювати екстрадицію, скасував розшук і заочний арешт Шарія та повернув справу на додаткове розслідування в прокуратуру. Тим часом, ГПУ підготувала підозра Шарію.