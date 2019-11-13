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13 листопада 2019, середа, 10:47 14
Верховна Рада і партії 2019-11-13T11:05:57+02:00
Українські Новини
Янукович - це людина, яка насправді дарована нам Господом, керівник фракції "Голос"

Янукович - це людина, яка насправді дарована нам Господом, керівник фракції "Голос"

Верховная Рада, Голос, Віктор Янукович, Сергій Рахманін
Сергій Рахманін . Фото: УП
Сергій Рахманін . Фото: УП

Сергій Рахманін, який очолює у Верховній Раді фракцію "Голос", вважає, що колишній президент Віктор Янукович був подарований Україні Господом.

Про це Рахманін сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Це людина, яка насправді дарована нам була Господом, прости Господи. Бо якби не було саме такого президента саме в такий момент, невідомо, як би розвивалася доля України. Те, що почалося в Україні в 14-му році, відбувається дуже важко і тяжко, теоретично, мало би відбутися в 1991-му чи 2005-му.  Нам просто пощастило, що саме така людина, з таким винятковим набором чеснот стала президентом саме в цей час. Нам цей третій шанс дався неймовірними зусиллями, неймовірною ціною. І, більше того, ми ще не сповна заплатили цю ціну", - сказав він.

Рахманін вважає, що процеси, які мали початися в Україні ще в 1991 році, запустив своїми діями Янукович.

"Але навіть попри це ми нарешті отримали шанс почати робити те, що ми не починали робити в 91-му, навіть і 2005 році. Тому в принципі, як не цинічно це звучало би, але, напевне, Янукович – це нам і кара Божа, і дар Божий водночас. Це кара Божа за те, що ми не зробили, і дар Божий – що ми отримали шанс", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Рахманін обіцяв внести в Раду законопроект, який обмежить вплив Пінчука.

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