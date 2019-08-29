Рахманин стал председателем фракции "Голос"

Парламентская фракция партии "Голос" назначила председателем фракции Сергея Рахманина, а заместителем председателя - Ярослава Железняка. Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

"До избрания народным депутатом Украины Сергей Рахманин был политическим журналистом, первым заместителем главного редактора газеты "Зеркало недели", где проработал последние 20 лет. В журналистике в целом - более 30 лет. Был свидетелем многих ключевых для независимой Украины событий от конституционной ночи в 1996 году - до артиллерийских обстрелов на Востоке. Все эти годы сопровождал развитие государства основательной аналитикой, которая стала обязательным источником информации для тех, кто хочет ориентироваться в украинской политической ситуации", - говорится на сайте партии.

Ярослав Железняк был советником в составе стратегической консультативной группы по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) и советником премьер-министра по парламентским отношениям. Мобилизировал народных депутатов к голосованию по законопроектам, в том числе - реформу государственных закупок ProZorro, медицинскую реформу, дерегуляции бизнеса и многие другие.

Железняк также вошел в состав временного президиума нового парламента.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.