Рахманин обещает внести в Раду законопроект, который ограничит влияние Пинчука

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии Святослава Вакарчука "Голос" Сергей Рахманин в случае прохождения на выборах заявил, что партия планирует подать законопроект, который касается ограничения влияния олигархов на средства массовой информации, в том числе олигарха Виктора Пинчука.

Об этом Рахманин заявил в интервью "Цензор. нет".

"Один из первых законопроектов, который будет инициировать партия, если пройдет в Верховную Раду (а я уверен, что она пройдет), касается ограничения влияния олигархов на средства массовой информации. И вряд ли это законопроект, в котором заинтересован тот же Пинчук", - сказал он.

Рахманин также отметил, что законопроект разрабатывает группа из 5 людей, но не стал называть их имена.

Как сообщали Українські Новини, журналист Рахманин в команде Вакарчука решил идти на выборы в Верховную Раду.

Тем временем 7,5% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать партию "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.