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13 листопада 2019, середа, 10:52 14
Кабмін 2019-11-13T11:30:02+02:00
Українські Новини
Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки

Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки

Земля, Прем'єр-міністр України, Ринок землі, Олексій Гончарук, земельна реформа
Олексій Гончарук. Фото: Олексій Гончарук/Facebook
Олексій Гончарук. Фото: Олексій Гончарук/Facebook

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав земельну реформу викликом уряду і пояснив, чому хоче її запровадити, також висловившись у бік тих, хто виступає категорично проти ринку землі.

Про це Гончарук заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми не можемо зробити життя мільйонів громадян, що живуть у селах, кращим, якщо нічого не будемо змінювати і не станемо давати можливості людям самостійно розпоряджатися своєю землею. Земельна реформа - це наш виклик!", - написав він.

Він зазначив, що нову владу обрали для змін, тоді як старі політики з року в рік продовжували мораторій на продаж сільгоспземель, заохочуючи продаж землі за безцінь через "сірі" схеми і здавання її в оренду за копійки.

"Земельна реформа - це не про розпродаж землі. Це - про відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм - продати, працювати на ньому або здавати в оренду", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що перед внесенням до Верховної Ради законопроєкту про запуск ринку землі було проведено численні консультації та перемовини як із прихильниками, так і з противниками скасування мораторію на продаж сільгоспземель, для пошуку компромісу, і було відпрацьовано різні сценарії.

Гончарук зазначив, що не можна задовольнити всіх, але завдання влади збалансувати інтереси всіх сторін, встановити прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію. Він запевнив, що земельна реформа проводиться в інтересах українців та закликав Раду підтримати цей важливий законопроєкт.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні. Також у Мінекономрозвитку порахували, скільки буде коштувати гектар землі в Україні.

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