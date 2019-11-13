Не можна задовольнити всіх, - Гончарук назвав земельну реформу викликом і попросив підтримки

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав земельну реформу викликом уряду і пояснив, чому хоче її запровадити, також висловившись у бік тих, хто виступає категорично проти ринку землі.

Про це Гончарук заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми не можемо зробити життя мільйонів громадян, що живуть у селах, кращим, якщо нічого не будемо змінювати і не станемо давати можливості людям самостійно розпоряджатися своєю землею. Земельна реформа - це наш виклик!", - написав він.

Він зазначив, що нову владу обрали для змін, тоді як старі політики з року в рік продовжували мораторій на продаж сільгоспземель, заохочуючи продаж землі за безцінь через "сірі" схеми і здавання її в оренду за копійки.

"Земельна реформа - це не про розпродаж землі. Це - про відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм - продати, працювати на ньому або здавати в оренду", - зазначив прем'єр.

Він підкреслив, що перед внесенням до Верховної Ради законопроєкту про запуск ринку землі було проведено численні консультації та перемовини як із прихильниками, так і з противниками скасування мораторію на продаж сільгоспземель, для пошуку компромісу, і було відпрацьовано різні сценарії.

Гончарук зазначив, що не можна задовольнити всіх, але завдання влади збалансувати інтереси всіх сторін, встановити прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію. Він запевнив, що земельна реформа проводиться в інтересах українців та закликав Раду підтримати цей важливий законопроєкт.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні. Також у Мінекономрозвитку порахували, скільки буде коштувати гектар землі в Україні.