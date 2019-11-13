Загострення в ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів, поранені два воїна ЗСУ

За минулу добу бойовики 15 раз обстріляли позиції ВСУ на Донбасі. Внаслідок підриву на невідомому пристрої поранені двоє військовослужбовців, повідомили в прес-центрі ООС.

"12 листопада збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілу. У Пєсков вівся вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а неподалік Верхньоторецької – з станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. У Славного, Березової та Красногорівки стріляли з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Двічі поблизу Мар'їнки відкривали вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. У Тарамчука бойовики вдарили з СПГ і підствольних гранатометів, а неподалік Харчовика – з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" зафіксовано шість ворожих обстрілу. Біля Хутора Вільного стріляли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, а неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Двічі в районі Золотого (за межами ділянки розведення) вівся вогонь з СПГ і автоматичних гранатометів. Поблизу Луганського окупанти вдарили з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля Троїцького – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 12 листопада, поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримали два військовослужбовців Об'єднаних сил", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, міністр оборони заявив, що бойовики намагалися зірвати розведення військ в Петровському. Раніше чотирьох українських військових було поранено внаслідок обстрілу в зоні ООС.