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12 листопада 2019, вівторок, 22:50 30
Судова влада 2019-11-12T23:02:26+02:00
Українські Новини
Вимагали $300 тис. за посаду в "Нафтогазі": подробиці затримання чиновниці Офісу Президента

Вимагали $300 тис. за посаду в "Нафтогазі": подробиці затримання чиновниці Офісу Президента

НАБУ, САП, хабарництво, Офіс президента, Світлана Кондзеля
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа
Світлана Кондзеля. Фото: rada.gоv.іа

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників. Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП у Facebook.

Так, повідомляється, що вони вимагали 300 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні в Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" на керівну посаду.

Кондзелю затримали під час отримання першого траншу хабара в сумі 150 тисяч доларів.

"Для Глави держави немає "своїх" і "чужих", - прокоментували цю ситуацію в Офісі Президента.

Наразі затриманим готується підозра.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затриманні співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації ОП Світлани Кондзелі.

Раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлану Кондзелю за підозрою в шахрайському заволодінні 150 тис. доларів.

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