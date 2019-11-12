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12 листопада 2019, вівторок, 21:46 10
Верховна Рада і партії 2019-11-12T21:55:24+02:00
Українські Новини
Загрози В'ятровичу від Бужанського виявилися розіграшем пранкера "Джокера"

Загрози В'ятровичу від Бужанського виявилися розіграшем пранкера "Джокера"

Верховна Рада України, Володимир В'ятрович, Максим Бужанський, Пранкер Джокер
В'ятрович. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych
В'ятрович. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Черговий розіграш пранкера "Джокера" пройшов успішно. Цього разу він розіграв екс-керівника Інституту Національної пам'яті Володимира Вятровича і депутата Максима Бужанського. Про це він написав у своєму Telegram каналі, прикріпивши відповідні скріншоти.

Скріншот: t.me/joker_Скріншот: t.me/joker_

"Ви вважаєте, пане В'ятрович, що суть любові до своєї Батьківщини - полягає лише в декомунізації? Ні, справжня любов до своєї країни - це, насамперед, повага і любов до своїх співвітчизників, незважаючи на їх світогляд і мову, якою вони звикли спілкуватися в повсякденності. Не будьте лохом, спростуйте фейк, який ви самі і поширили", - написав Джокер.

Після того, як В'ятрович опублікував листування, на номер пранкера почали надходити погрози від шанувальників В'ятровича, які думають, що пишуть Бужанському.

Скріншот: facebook/volodymyr.viatrovychСкріншот: facebook/volodymyr.viatrovych

Скріншот: facebook/volodymyr.viatrovychСкріншот: facebook/volodymyr.viatrovych

При цьому сам Бужанський вже відреагував на скандальний скрін і назвав це провокацією з боку В'ятровича. Крім того, депутат зазначив, що в скріні вказаний номер його мобільного телефону.

Як повідомляли Українські Новини, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович проходить у Верховну Раду від партії "Європейська солідарність" замість достроково яка склала повноваження депутата від партії Ірини Луценко.

Також пранкер "Джокер" обговорював з депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народу".

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