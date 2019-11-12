У платіжках за комуналку тепер будуть вказувати повну суму без урахування субсидій

З листопада українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги із зазначенням повної суми за спожиті послуги, без відображення розміру субсидії. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА Руслан Світлий, передает КМДА.

Так, він повідомив, що йдеться лише про перехід на монетизовану форму виплати субсидій.

"З 1 жовтня 2019 урядом запроваджено механізм монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Паралельно будуть функціонувати дві системи надання послуг у грошовій формі: готівкова і безготівкова. Монетизована пільга у безготівковій формі призначається пільговикам автоматично. Кошти будуть надходити на персональний рахунок АТ "Ощадбанк", а звідти автоматично перераховуватися на оплату послуг", - повідомив Світлий.

Монетизована пільга у готівковій формі буде виплачуватися за бажанням пільговиків, які звернулися за допомогою до 12 жовтня 2019 року. Кошти будуть виплачуватися щомісяця на особистий рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку або через виплатний центр відділень "Укрпошти".

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