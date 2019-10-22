Платежки за коммуналку вырастут: что "светит" украинцам и как можно сэкономить

Отопительный сезон, который обычно начинается 15-16 октября, пока откладывается из-за затянувшегося бабьего лета. По прогнозам синоптиков, оно в Украине завершится к концу октября, и как только среднесуточная температура за окном в течение трех суток подряд опустится ниже +8 градусов, батареи должны потеплеть.

Как пишет "Сегодня", по заверениям Кабмина и "Нафтогаза", теплокоммунэнерго готовы обеспечить горожан централизованным отоплением. Вот только по каким ценам, пока не ясно, ибо коммунальщики из всех областей наперебой просят Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысить тарифы. В среднем тепло и горячая вода для населения должны неизбежно дорожать на 20-30%. Свои расчеты они мотивируют тем, что с 1 января 2020 года в Украине начнет работать рынок газа, из-за чего его цена для коммунэнерго может вырасти на 30-50% и более.

Как правило, в городах с населением миллион человек и больше теплоснабжением занимается не одна, а несколько организаций, поэтому мы для упрощения расчетов взяли максимальные тарифы. Например, в Киеве поставщиков тепла два, один продает гигакалорию по 1654 грн, второй – по 1341 грн. Но выбора у потребителей все равно нет, по техническим причинам: дома подключены к теплосетям либо одного поставщика, либо другого.

Как видно из инфографики, среди городов-миллионников самая дорогая гигакалория (Гкал) тепла на сегодня в столице – 1654 грн, самая дешевая в Одессе – 1229 грн. Для понимания: одной Гкал хватит, чтобы в 20-градусный мороз поддерживать комфортную температуру +22 градуса в квартире площадью 50 кв. м в течение месяца. То есть примерно настолько увеличатся для такой квартиры суммы в платежках в сильные холода. Если же за окном будет теплее, то и платить за отопление придется меньше. Но это касается только жителей многоэтажек, в которых установлены домовые счетчики тепла. Там, где счетчиков нет, рассчитываться придется по нормам, например в Киеве это 38,55 грн за кв. метр обогреваемой площади независимо от того, сколько градусов ниже ноля за окном.

Но, как оказалось, в мегаполисах еще не самые высокие тарифы. Среди облцентров лидирует Кропивницкий, где гигакалория стоит 2129 грн, среди небольших городов – печально известная Смела (Черкасская область), где в прошлом году полсезона не было тепла: люди отказывались платить по 2337 грн/Гкал.

Однако есть города, где гигакалория стоит почти вдвое дешевле среднего. Меньше всего платят жители трех районов Днепра – по 800 грн/Гкал. Объяснение простое: рядом Приднепровская ТЭС, которая поставляет теплоноситель непосредственно коммунальным предприятиям. По этой же причине платят по 800-900 грн/Гкал жители еще нескольких городов, расположенных в основном на юго-востоке Украины. В большинстве населенных пунктов гигакалория стоит 1300-1500 грн. Пропорционально цене тепла рассчитывается и стоимость горячей воды: по Украине она меняется от 72 до 97 грн/куб. м.

Как разъяснил нам энергоэксперт Валентин Землянский, цена тепла неодинаковая оттого, что в разных областях и городах Украины в разы отличаются стоимость приобретаемого топлива, затраты на обслуживание оборудования, потери тепла при транспортировке и объемы его поставки. Чем меньше вырабатывается тепла, тем оно стоит дороже, отсюда и высокие тарифы в небольших городах. А вот расходы на зарплату сотрудников, налоги и прибыль отличаются по регионам незначительно.

Но Землянский напомнил, что действует постановление Кабмина №560 от 26.06.19 г., по которому в Киеве и облцентрах предельный тариф на теплоснабжение не может превышать 1400 грн/Гкал, а цена кубометра горячей воды – 83,66 грн/куб. м при наличии полотенцесушителя и 75,74 грн без него. Для остальных городов эти цифры являются рекомендованными. Но, как видно, в лимит укладываются далеко не все производители тепла.

"Принимало постановление предыдущее правительство, и теперь документ становится миной замедленного действия для нового Кабмина, – анализирует Землянский. – Правильнее всего постановление отменить и провести централизованный аудит стоимости тепла у коммунальных предприятий в Киеве и облцентрах, сопроводив проверку широкой разъяснительной кампанией в СМИ. И обязать районные власти провести такие же проверки на местах. Уверен, что найдутся предприятия, где гигакалория объективно будет стоить дороже 1400 грн. Но пойдет ли на это Кабмин, спрогнозировать сложно".

Эксперт также добавил, что если постановление №560 не отменят, то он ожидает массовых исков со стороны тех, кто не захочет платить больше 1400 грн/Гкал. По его словам, шансы выиграть дело у истцов высоки.

Политолог Владимир Фесенко уверен: президент и его офис не заинтересованы в непопулярных решениях.

"Есть приоритетные вещи, где они осознают риски, как, например, в вопросах земельной реформы, но понимают экономическую логику и готовы идти вперед, надеясь разъяснить народу, почему реформа необходима, – рассуждает Фесенко. – Здесь ситуация другая: не буди лихо, пока оно тихо. Поэтому полагаю, что возобладает консервативный подход и о постановлении №560 власти "забудут". А если возникнут протесты из-за высоких сумм за тепло в платежках, то Кабмин станет решать проблемы по мере поступления".

Как платить меньше

Специалисты по вопросам энергоэффективности советуют жильцам многоэтажек не ждать дешевого отопления, а надеться на свои силы. Так, менеджер по энергоэффективности ДТЭК Антон Ковалишин разъяснил: чтобы не переплачивать за "лишнее" тепло, если отопление включили, а на улице жара – необходимо оборудовать систему отопления многоквартирного дома погодозависимой автоматикой.

В индивидуальном теплопункте надо установить автоматический регулятор распределения и подачи тепла по зданию, который на основе данных температурных датчиков будет сам "прикручивать" объем используемого зданием тепла. Это гораздо эффективнее и безопаснее, чем при потеплении или похолодании вручную крутить задвижки в подвале. Автоматика, по его словам, позволит уменьшить платежки за отопление на 30%.

"А при комплексной термомодернизации, включая утепление всего периметра здания от цоколя до конька крыши, чердака, всех инженерных коммуникаций, замене окон и дверей на энергосберегающие, можно добиться уменьшения платежек за тепло до 60%, – подсчитал Ковалишин. – Но такой подход возможен, если все жильцы здания объединятся".

Выполнить энергоэффективные мероприятия можно с минимальными вложениями со стороны жильцов:

за счет "теплых кредитов", по которым государство компенсирует порядка 30% стоимости работ на термомодернизацию;

за счет городских грантов по программам "70/30", "60/40", "90/10", по которым из городского бюджета финансируется большая часть стоимости материалов и работ по термомодернизации;

за счет продуктов Фонда энергоэффективности, который в сентябре начал финансировать свои первые проекты для ОСМД;

за счет инвестиций энергосервисных компаний, которые могут профинансировать до 90% стоимости работ, материалов и оборудования, установить все "под ключ" и гарантировать достижение определенного уровня экономии энергоресурсов.

В итоге термомодернизация здания может застраховать от долгосрочных рисков колебания цен на газ, тарифов на отопление, чтобы они не так существенно сказывались на расходах домохозяйств при любой погоде и изменениях тарифной политики государства.

Ранее сообщалось, что украинцы переплачивают за коммуналку: как изменятся платежки в отопительный период.

Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского. Тем времнем, в КГГА опровергли повышение цен на тепло на треть.