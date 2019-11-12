Телеведуча Алла Мазур хвора на рак

У відомої 54-річної української журналістки і телеведучої Алли Мазур виявили злоякісну пухлину. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook. "У мене виявили злоякісну пухлину. Вони, виявляється, є безсимптомні. І я починаю боротися", - написала Мазур. Телеведуча розповіла, що лікарі виявили у неї хворобу вчасно і відправили на біопсію. Мазур подякувала сім'ї, друзям і колегам з "ТСН", які її підтримали, і закликала кожну українську жінку - особливо після 45-ти - проходити невідкладний профілактичний огляд хоча б раз на рік. "Це всі подробиці, які вважаю доречним повідомити зараз. Боротьба почалася, і я вже відчула: шлях не буде легким. Але я планую працювати далі, не випадати з життя", - поділилася Мазур. Журналістка висловила віру в те, що наступний допис на цю тему буде про перемогу і пообіцяла, в такому випадку, розповісти все докладніше. Як повідомляли Українські Новини, у російської актриси Анастасії Заворотнюк рак головного мозку і її почало паралізовувати. Також українська ведуча Яніна Соколова перемогла рак. Тим часом у МОЗ розповіли, як уберегтися від раку.