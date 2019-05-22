Украинская ведущая Янина Соколова победила рак

Украинская телеведущая Янина Соколова призналась, что семь месяцев назад узнала, что у нее рак и за это время поборола недуг. Об этом звезда написала на своей странице в Facebook.

Ведущая программы Рандеву с Яниной Соколовой на телеканале "5 канал" шокировала Сеть признанием, что поборола рак. Женщина рассказала о своем недуге и показала снимок, на котором она после 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии без волос.

Ведущая отметила, что "публичная и реальная жизнь часто очень контрастна". И пока "общество обсасывало скандальный эфир" записанный заранее, она лежала в реанимации. По словам Соколовой, она потеряла не только волосы, ресницы и брови, но и пару органов.

Тем временем, Супрун рассказала, как часто нужно обследоваться для предотвращения рака.

Заболеваемость раком растет: в МОЗ рассказали, как уберечься от страшного недуга.