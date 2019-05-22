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22 мая 2019, среда, 19:44 293
Жизнь 2019-05-22T19:44:41+03:00
Українські Новини
Украинская ведущая Янина Соколова победила рак

Украинская ведущая Янина Соколова победила рак

Янина Соколова. Фото: facebook.com/yanina.sokolova
Янина Соколова. Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Украинская телеведущая Янина Соколова призналась, что семь месяцев назад узнала, что у нее рак и за это время поборола недуг. Об этом звезда написала на своей странице в Facebook.

Ведущая программы Рандеву с Яниной Соколовой на телеканале "5 канал" шокировала Сеть признанием, что поборола рак. Женщина рассказала о своем недуге и показала снимок, на котором она после 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии без волос.

Ведущая отметила, что "публичная и реальная жизнь часто очень контрастна". И пока "общество обсасывало скандальный эфир" записанный заранее, она лежала в реанимации. По словам Соколовой, она потеряла не только волосы, ресницы и брови, но и пару органов.

Тем временем, Супрун рассказала, как часто нужно обследоваться для предотвращения рака.

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