Роботодавцям можуть заборонити цікавитися особистим життям і віросповіданням працівників

Депутати Верховної Ради в першому читанні підтримали законопроект, який заборонить роботодавцям цікавитися особистим і сімейним життям працівників. Про це повідомляє Громадське.

Так, повідомляється, що законопроект передбачає зміни до Кодексу законів про працю щодо забезпечення прав працівників на особисте і сімейне життя.

Зазначається, що відповідний проект закону №1148 підтримали 317 депутатів.

"Така необхідність (прийняти цей закон) пов'язана з частими ситуаціями, коли роботодавець досліджує не тільки професійні знання працівника, але цікавиться і особистим життям", - сказав позафракційний депутат Дмитро Шпенов.

Так, депутат зазначив, що роботодавець не повинен питати у працівників про їх наміри укласти шлюб, стан здоров'я і яку релігію вони сповідують.

Законопроектом пропонують посилити гарантії захисту прав працівника при укладенні трудового договору. Для цього в Кодексі законів про працю хочуть закріпити норму про захист права на особисте і сімейне життя працівників та осіб, які приймаються на роботу.

Також проект пропонує доповнити Кодекс нормою, яка забороняє вимагати від особи дані про відносини будь-якого характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов'язані з особою та членами її сім'ї.

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