підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
12 листопада 2019, вівторок, 19:52 133
Верховна Рада і партії 2019-11-12T22:15:02+02:00
Українські Новини
Роботодавцям можуть заборонити цікавитися особистим життям і віросповіданням працівників

Роботодавцям можуть заборонити цікавитися особистим життям і віросповіданням працівників

Верховна Рада, робота, роботодавці

Депутати Верховної Ради в першому читанні підтримали законопроект, який заборонить роботодавцям цікавитися особистим і сімейним життям працівників. Про це повідомляє Громадське.

Так, повідомляється, що законопроект передбачає зміни до Кодексу законів про працю щодо забезпечення прав працівників на особисте і сімейне життя.

Зазначається, що відповідний проект закону №1148 підтримали 317 депутатів.

"Така необхідність (прийняти цей закон) пов'язана з частими ситуаціями, коли роботодавець досліджує не тільки професійні знання працівника, але цікавиться і особистим життям", - сказав позафракційний депутат Дмитро Шпенов.

Так, депутат зазначив, що роботодавець не повинен питати у працівників про їх наміри укласти шлюб, стан здоров'я і яку релігію вони сповідують.

Законопроектом пропонують посилити гарантії захисту прав працівника при укладенні трудового договору. Для цього в Кодексі законів про працю хочуть закріпити норму про захист права на особисте і сімейне життя працівників та осіб, які приймаються на роботу.

Також проект пропонує доповнити Кодекс нормою, яка забороняє вимагати від особи дані про відносини будь-якого характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов'язані з особою та членами її сім'ї.

Як повідомляли Українські Новини, HeadHunter назвав найбільш високооплачувані вакансії в Україні.

Також в Британії дослідники показали, що може трапитися з офісними працівниками через 20 років.

Більше новин про: Верховна Рада робота роботодавці

Архів
Новини
Загрози В'ятровичу від Бужанського виявилися розіграшем пранкера "Джокера" 21:46
У платіжках за комуналку тепер будуть вказувати повну суму без урахування субсидій 21:03
Двоє українських військових підірвалися на Донбасі 20:33
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Роботодавцям можуть заборонити цікавитися особистим життям і віросповіданням працівників 19:52
більше новин
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
Газ, овочі і долар подорожчають: як зміняться ціни до кінця року 09:45
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна 16:03
більше новин
Телеведуча Алла Мазур хвора на рак 20:02
"Нафтогаз" збільшив ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6% на листопад 17:52
Хто такий Євген Кодіс: чим відомий новий глава Одеської митниці, - ЗМІ 09:45
Адвокат підозрюваного в справі Вороненкова першим відкрив вогонь і був убитий з рушниці 14:31 Доповнено
Медіапрофспілка закликала готувати всеукраїнський страйк журналістів через бажання влади ввести стандарти новин 10:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok