В Британии исследователи показали, что может случиться с офисными работниками через 20 лет

Ученые из Великобритании решили заглянуть в будущее офисных работников, и показали весьма ужасающую модель Эммы, проработавшей на сидячей работе 20 лет. Об этом передает youtube-канал Fellowes Brands.

Идея создать Эмму возникла у британских исследователей после того, как они обнаружили, какое количество проблем со здоровьем приносит людям офисная работа, а цель заключается в том, чтобы побудить людей к подвижному образу жизни.

Эмма - восковая фигура офисного коллеги из будущего. У женщины, которая проработала 20 лет на сидячей работе за компьютером, не совсем свежий вид. Хроническую усталость выдает бледноелицо а также больные глаза с явными покраснениями. Наличие горба говорит о явных проблемах со спиной, а лишний вес и варикоз свидетельствуют об отсутствии движения.

"В офисе есть четыре фактора опасности. Во-первых, это именно рабочее место, во-вторых, офисная среда, качество воздуха и так далее. В-третьих это сама работа, стрессы и проблемы. И, наконец, наш образ жизни – что мы делаем не только на работе, но вне ее", - заявил Уилл Хиоп, исследователь и разработчик модели.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые заявили, что вино полезно для кишечника.

Также исследователи выяснили, что современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад.