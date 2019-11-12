Гончарук допоміг Порошенку "завести" в Раду В'ятровича

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") заявив, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук допоміг колишньому Президенту України Петра Порошенка "завести" за партійним списком "Європейської солідарності" до парламенту колишнього голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича.

Про це народний депутат повідомив на своєму Telegram-каналі.

"З цікавістю спостерігаю несподіваний союз "Слуги народу" та "Європейської солідарності". ЄС потрібно завести в Раду В'ятровича замість Ірини Луценко, перед яким у списку стоїть, стояла вірніше, пані Бойко. Тому Бойко виходить зі списку, і.... І якимось неймовірним чином виявляється радником прем'єр-міністра. У зв'язку з цим, у мене всього 2 питання: з якою метою наш ("Слуги народу") Кабінет Міністрів допомагає Порошенку завести В'ятровича до парламенту? Не дох@я у нас порошенківських людей в Кабінеті Міністрів і навколо нього? Для самого В'ятровича я минулого тижня організував маленький сюрприз, але про це через пару днів", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, Рада достроково припинила повноваження народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Ірини Луценко. За відповідне рішення проголосували 275 депутатів при мінімально необхідних 226.

4 листопада Ірина Луценко заявила про намір достроково скласти повноваження нардепа за станом здоров'я. "Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала вона.

Нардеп від фракції "Євросолідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що В'ятрович проходить до Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" замість Ірини Луценко, яка достроково склала повноваження депутата від партії. "В'ятрович (проходить до Ради замість Луценка). Це вже точно", - сказав він.

За словами Гончаренка, колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, яка згідно зі списком партії повинна була пройти замість Ірини Луценко, написала заяву про вихід з партійного списку.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Бужанський вимагав притягнути до кримінальної відповідальності колишнього консула України в Гамбурзі (Німеччина) Василя Марущинца, який був звільнений з Міністерства закордонних справ (МЗС) України за антисемітизм і неонацизм, а пізніше відновлений на посаді рішенням апеляційного суду.