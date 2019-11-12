Більшість українців за збільшення податків для олігархів і великого бізнесу

70% українських респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за збільшення розміру податків для олігархів і великого бізнесу.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому щодо такої ініціативи щодо фізичних осіб-підприємців (ФОП), малих підприємств і найманих працівників думки абсолютно протилежні.

Більше 70% виступають за те, щоб залишити податки для цих категорій без змін, або ж, навпаки, зменшити.

Щодо середнього бізнесу думки опитаних розділилися таким чином: 25% підтримують їх збільшення для середнього бізнесу, 30% - за зменшення податків, стільки ж - за те, щоб нічого не змінювати.

85% підтримують посилення відповідальності за несплату податків для олігархів і великого бізнесу.

58% підтримують таку ініціативу щодо середнього бізнесу.

А для представників малого підприємництва думки опитаних розділилися: близько 40% підтримують збільшення рівня відповідальності за несплату податків, стільки ж - проти.

60% стикалися з ситуацією, коли продавець не видавав ні чека за придбані товари чи послуги (29% - часто, 31% - час від часу), 38% - не стикалися з цим. Найчастіше з такою ситуацією стикалися молодь і ті, хто мають власну справу.

Опитування проводилося з 22 по 30 жовтня. Було опитано 2 000 респондентів старше 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення.

Як повідомляли Українські Новини, 85% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не отримували зарплату "в конвертах" протягом останнього року.

Тим часом Милованов хоче скасувати ЄСВ і знизити податок на доходи.