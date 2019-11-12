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  • У Дарницькому районі Києва сталася стрілянина, поранений чоловік
12 листопада 2019, вівторок, 17:30 19
Події 2019-11-12T19:15:02+02:00
Українські Новини
У Дарницькому районі Києва сталася стрілянина, поранений чоловік

У Дарницькому районі Києва сталася стрілянина, поранений чоловік

стрілянина, стрілянина в Києві, Конфлікт зі стріляниною
Стрілянина в Дарницькому районі Києва. Фото: поліція
Стрілянина в Дарницькому районі Києва. Фото: поліція

В Дарницькому районі Києва словесна перепалка між чоловіками закінчилася стріляниною. Під час стрілянини було поранено 33-річний чоловік, його госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Так, повідомляється, що про конфлікт на вулиці Боровій в поліцію повідомив сусід пораненого чоловіка. За вказаною адресою виїхали додаткові наряди та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

За даними правоохоронців, у будинку між двома чоловіками виникла суперечка. Згодом один з чоловіків зробив кілька пострілів у бік свого опонента, після чого зник на автомобілі.

В результаті конфлікту господар домоволодіння отримав вогнепальні непроникаючі поранення грудей. 33-річного постраждалого у задовільному стані доставили в медичний заклад.

Зібрані відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місцезнаходження та затримання зловмисника. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, в київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину по сусідах.

Раніше в Києві бійка між п'яними відвідувачами ресторану закінчилася стріляниною.

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