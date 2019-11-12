На побаченнях і з їжею в зубах: коли найбільше соромляться британці

Мешканці Британії соромляться, коли роблять покупки самостійно, на побаченні або під час прийому їжі на публіці, тобто, як мінімум, двічі в день, повідомляє "BBC Україна" з посиланням на дослідження Independent, в якому взяли участь дві тисячі британців.

Ба більше, 4 з 10 опитаних визнали, що зашарілись, коли спотикались через бордюр, а 34% відчували дискомфорт коли тягнули двері на себе, коли було написано "від себе", чи навпаки.

Чимало людей визнали, що відчували дискомфорт, коли допетрали, що в зубах застрягла їжа кілька годин після прийняття їжі. За їх словами, найгірший час це усвідомити - під час побачення чи співбесіди на роботу. Цікаво, що понад половина опитаних хотіли, аби їм сказали про їжу в зубах, але лише чверть наважились би сказати про це іншій людині.

За словами експерта Емми Кенні, люди зазвичай прагнуть уникнути незручних ситуацій, але це неправильно.

"Найкраще відразу опинитись у некомфортній ситуації. Якщо у кого-небудь застрягла їжа в зубах, просто скажіть їм про це. Якщо ви не виглядатимете зніяковілим, вони також не почуватимуться незручно", - каже пані Кенні.

Втім, наразі чимало британців намагаються попередити незручні моменти. Зокрема, опитані зізнались, що принаймні двічі на день дивляться в дзеркало аби перевірити чи все гаразд з зубами та обличчям. 20% опитаних сказали, що завжди носять з собою дезодорант і дзеркало, а 12% визнали, що не залишають будинок без зубочисток.

Як повідомляли Українські Новини, у Британії дослідники показали, що може трапитися з офісними працівниками через 20 років.

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