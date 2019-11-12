Рада сегодня рассмотрит досрочное прекращение полномочий Ирины Луценко

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит проект постановления №2395 о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.



Первыми указаны проекты постановлений №2101-11 о внесении изменений в повестку дня второй сессии Рады и №2400 об изменениях в составе совета Национального банка Украины.



Далее Рада рассмотрит в первом чтении законопроекты №2189 об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым и областей, №2260 о внесении изменений в некоторые законы Украины, №2299 об усовершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования, №2233 о рынке электрической энергии, №2047 о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, №2172 об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, №2131 об изменениях в заключительные и переходные положения Кодекса по процедурам банкротства.



Кроме этого, указаны законопроекты для включения в повестку дня и принятия решения: №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря, №2348 о добыче янтаря-сырца и тех полезных ископаемых, которые экономически невыгодно разрабатывать промышленными методами.



Далее в повестке законопроекты для принятия во втором чтении №1041 о введении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, №1064 об изменениях в Бюджетный кодекс в части введения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, №1152-1 об ответственности за фальсификацию лекарственных средств и №2161 об усовершенствовании деятельности Государственной пограничной службы.



Как сообщали Українськi Новини, Рада перенесла рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли на 13 ноября.



Также депутат Рады Луценко ("Евросолидарность") решила досрочно сложить полномочия депутата из-за проблем с сердцем.