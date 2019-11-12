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12 листопада 2019, вівторок, 16:46 5
Туризм 2019-11-12T19:30:04+02:00
Українські Новини
У Венеції почався потоп: кафе і магазини затоплені, ясла та садки закриті

У Венеції почався потоп: кафе і магазини затоплені, ясла та садки закриті

Потоп, Венеція

Туристи і венеціанці надягають високі чоботи і тісняться на піднятих доріжках, щоб переміщатися по місту в результаті повені, яка накрила більшу його частину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Венеціанський офіс прогнозування припливів заявив, що рівень води у вівторок вранці досяг 1,27 метра, але попередив, що ще більша хвиля прогнозується вночі.

Ряд кафе і магазинів затопила вода. Влада закрила ясла і дитсадки.

Багато готелів видають одноразові поліетиленові "чоботи" туристам. У багатьох венеціанців є гумові чоботи вище коліна.

Повінь у Венеції. Скріншот відео.Повінь у Венеції. Скріншот відео.

Останнім часом погана погода переслідує Італію, майже щоденні зливи накрили велику частину країни.

Метеорологи прогнозують, що наприкінці вівторка знову пройде сильний дощ, особливо на північно-сході, де розташована Венеція, а також на Сицилії і в інших місцях на півдні.

Significant flooding in Venice, Italy this morning 12th November! Thanks to Kristaps. Bankis ig #severeweather #floods #extremeweather pic.twitter.com/sMDE2JQ7bS

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 12 листопада 2019 р.

 

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