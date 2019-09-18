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18 сентября 2019, среда, 12:20 1612
Европа 2019-09-18T12:45:02+03:00
Українські Новини
Лодка протаранила плотину в Венеции: погибло трое пассажиров

Лодка протаранила плотину в Венеции: погибло трое пассажиров

Затонувшая лодка. Скриншот: YouTube
Затонувшая лодка. Скриншот: YouTube

В среду ночью в Венеции произошла морская авария, в результате которой погибло трое, а четвертый находится в тяжелом состоянии, сообщают "Аnsa"

Согласно предварительным данным, лодка натолкнулась на искусственную плотину из больших валунов, установленную для защиты Венеции от наводнений в рамках проекта MOSE. В результате крушения погибло трое пассажиров. 

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тела двух погибших практически сразу, а тело третьей жертвы из-за темноты было найдено гораздо позже.

Среди погибших - дизайнер моторных лодок Фабио Буцци, а также два британских пилота, имена которых пока остаются неизвестными. Еще одного штурмана, итальянца Марио Инвернизци, спасатели достали из воды в тяжелом состоянии и доставили в больницу.

Отмечается, что мощная лодка, способная развивать скорость до 70 узлов (130 километров в час), вышла из Монте-Карло накануне около 11 утра и пыталась побить рекорд скорости на пути в Венецию.

Как сообщали Українські Новини, в Индонезии затонул пассажирский паром, в крушении которого погибло не менее 15 человек. Ранее у берегов Норвегии произошла авария с круизным лайнером с около 1300 пассажирами на борту. Также в Конго из-за безалаберности экипажа затонуло судно со школьниками, погибло 37 человек.

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