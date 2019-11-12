Майже 40% українців хотіли б відкрити власну справу

85% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не отримували зарплату "в конвертах" протягом останнього року.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Тільки 13% опитаних отримували протягом останнього року зарплату "в конверті", 85% - не мали такого досвіду.

Частіше отримання зарплати "в конверті" відзначали молодь і люди середнього віку, які бажають мати свою справу, і які зайняті у приватній сфері (в останній категорії таких 31%).

38% опитаних зазначили, що хотіли б зайнятися власною справою.

10% стверджували, що вже мають власний бізнес.

Водночас половина опитаних висловили бажання займатися підприємництвом.

Найвищий рівень запиту на відкриття власної справи спостерігається серед чоловіків, молодих людей і більш заможних опитаних, а також респондентів, які працюють в приватному секторі.

Серед останніх ініціатив влади щодо врегулювання бізнесу найбільшою підтримкою користується прийняття законодавства, яке буде боротися зі схемами, які використовує великий бізнес для виведення грошей за кордон та ухилення від сплати податків (74%).

Більше як половина підтримують ініціативи з розширення сфери застосування касових апаратів (PPO), введення великих штрафів для бізнесу, якщо товар буде продаватися без чека і можливість отримувати електронний чек замість паперового.

Близько 40% виступають за ліквідацію податкової міліції та створення Бюро фінансових розслідувань, введення одноразового декларування (за ставкою 9-10%) громадянами наявного у них майна і коштів, з якого не сплачено податки, а також запровадження окремого податку для підприємців в сфері комп'ютерних технологій.

Опитування проводилося з 22 по 30 жовтня.

Було опитано 2 000 респондентів від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення.

Як повідомляли Українські Новини, станом на початок року в Україні було зареєстровано близько 1,8 млн ФОП, з них 1,3 млн - платники єдиного податку. За несплату ЄСВ можуть закривати Фопи.

Темв ременем Милованов хоче скасувати ЄСВ і знизити податок на доходи.