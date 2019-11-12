АМКУ встановив ознаки монопольного становища у МХП

Антимонопольний комітет (АМКУ) встановив ознаки монопольного становища одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на ринку первинної реалізації курятини.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"Ринок первинної реалізації курячого м'яса оцінений як висококонцентрований. Найбільшим і найпотужнішим учасником ринку є група МХП (" Миронівський хлібопродукт "), яка має структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища з частками 55% в 2016 році, 46% у 2017 році і 45 % в 2018 році ", - сказано в ньому.

Під час вивчення дій МХП було виявлено чинники, які можуть вказувати на неефективне функціонування ринку, а саме - введення обмежувальної політики щодо дистриб'юторів, субдистриб’юторов і партнерів.

У зв'язку з цим раніше АМКУ розпочав розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також комітетом не було виявлено обґрунтованих причин для підвищення цін на курятину виробництва МХП в липні-серпні 2017 року.

Тому проти цієї групи було відкрито ще одну справу за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку.

При цьому АМКУ заявив, що не оцінює допустимість державної допомоги суб'єктам господарювання, які здійснюють виробництво м'яса.

Водночас комітет оцінив вплив отриманих виробниками курятини держкоштів на стан конкуренції на ринку і визнав, що надана підтримка не привела до істотної зміни ринкових часток основних учасників.

Крім того, частка МХП на ринку (в тоннах) протягом 2016-2018 років зменшувалася, що пояснюється експортно орієнтованою політикою виробника, але в грошовому вираженні обсяг продажів МХП на внутрішньому ринку збільшується за рахунок збільшення цін на куряче м'ясо.

За оцінкою АМКУ, за результатами 2019 року прогнозується посилення ринкової концентрації і збільшення частки МХП до 47% за рахунок збільшення обсягів виробництва курятини на другій черзі Вінницької птахофабрики.

Як повідомляли Українськi Новини, МХП зацікавлений у купівлі землі.

У червні АМКУ почав розслідування можливого монопольного становища МХП.