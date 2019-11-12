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  • У В'єтнамі вперше за 29 років зафіксували вид вимерлого оленя
12 листопада 2019, вівторок, 15:46 10
Життя 2019-11-12T15:50:42+02:00
Українські Новини
У В'єтнамі вперше за 29 років зафіксували вид вимерлого оленя

У В'єтнамі вперше за 29 років зафіксували вид вимерлого оленя

загибель тварин, рідкісні тварини, Олені

На півдні В'єтнаму вперше за 29 років камери спостереження зафіксували оленя, вид якого вважали вимерлим. Про це пише National Geographic.

В'єтнамські олені, які носять назву Tragulus versicolor (срібний шевротейн), до останніх днів вважалися вимерлими. Вони відрізняються своїм зовнішнім виглядом, зокрема, розмірами. Зазвичай вони не більше кішки або кролика. Крім того, у них спостерігається довгі ікли, які випирають з рота, і сірувату шерсть на спині.

Згідно з даними вчених, останнього представника цього виду мисливець убив у 1990 році і передав зразок вченим.

Маленький олень з втраченого для зовнішнього світу покоління, був сфотографований в лісі на півдні В'єтнаму. Дослідники, що стоять за відкриттям, описаним у статті, опублікованій 11 листопада в журналі Nature Ecology & Evolution, кажуть, що вони сподіваються, що це приведе до кращого захисту виду, якому в першу чергу загрожує використання дротяних пасток. За словами дослідників, метод, який дослідники використовували для виявлення істоти, також може допомогти знайти інші "загублені" види.

 

"Це справді рідкісний вид, і ми довго жили надією знайти докази, що вони все ще тут", - розповів Ендрю Тилкер, біолог, який спеціалізується на дикій природі в Південно-Східній Азії в Глобальній групі з охорони дикої природи, і аспірантом в Інституті Лейбніца (Німеччина).

Як повідомляли Українські Новини, раніше в США з-за хитрощі оленя загинув мисливець. Також в Австралії виявили рідкісний вид риби, вагою в кілька сотень кілограм, яку викинуло на берег.

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