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25 октября 2019, пятница, 16:19 125
Мир 2019-10-25T16:19:40+03:00
Українські Новини
В США из-за хитрости оленя погиб охотник

В США из-за хитрости оленя погиб охотник

США, Олени, Браконьерство, Охота на оленей
Олень.Фото:pixabay
Олень.Фото:pixabay

В США в одном из лесов штата Арканзас обнаружили тело пострадавшего охотника. По предположениям полицейских, смертоносные ушибы браконьеру нанес олень. Об этом передает CNN.

Согласно информации ведомства, 66-летнего охотника обнаружил его племянник. Отмечается, что в тот момент мужчина был еще живой, и успел позвонить жене. На его теле было множество телесных повреждений от рог оленя. Мужчину сразу же госпитализировали, однако медикам спаси его не удалось.

Эксперты утверждают, что подобные случаи - давно не редкость среди мира охотников. В частности, во время охоты браконьеры ждут от 15 до 30 минут после убийства оленя, и только убедившись, что олень действительно мертв, подходят к добыче. Это аргументировано тем, что олени делают, своего рода, махинации, лишь прикидываясь мертвыми. И когда охотники приближаются к животному, те начинают нападать на браконьера, а после мгновенно убегают.

В то же время, в полиции уверены, что причиной смерти охотника были не полученные травмы. Предполагают, что он мог умереть от проблем со здоровьем, не исключают сердечный приступ. Однако, для подтверждения этой гипотезы необходимо вскрытие, а его судмедэксперты заявили, что не будут делать вскрытие.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США олень "заглянул в гости" в парикмахерскую. 

Кроме того голодный тюлень выпрыгнул из воды и зашел в рыбную лавку.

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