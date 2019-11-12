Бігав по платформі і стріляв: у Харкові 22-річний поліцейський відкрив стрілянину в метро

В харківському метрополітені на станції метро "Наукова" поліцейський відділу відкрив стрілянину. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Харківській області.

Інформація про НП надійшла в чергову частину ГУНП в Харківській області, близько 3:50. На момент інциденту станція метро "Наукова" не працювала і була порожньою.

На місце терміново прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група і психологи.



Спецпідрозділ патрульної поліції "ТОР" роззброїв 22-річного капрала поліції і затримав його. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту.

Місцевий сайт міста Харків 057. ua повідомляє, що поліцейський міг бути під дією наркотиків.



"Він явно був під чимось. Бігав по платформі і стріляв. Наші поховалися по подсобкам, а потім приїхав спецназ і пов'язав його. І ніби у нього було два пістолети. Службовий один і схоже щось на револьвер з гумовими кулями", - розповіли сайту джерела в Харківському метрополітені.



Співрозмовник також додав, що зазвичай вночі на станції знаходиться всього пара людей, переважно жінки.



Як повідомляли Українські Новини, у Харкові поліцейський зі спільником побили та пограбували чоловіка.



Крім того, 25 жовтня, у центрі Харкова один чоловік був убитий, один поранений, ще один підірвав себе гранатою в результаті перестрілки.