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10 ноября 2019, воскресенье, 08:55 261
Происшествия 2019-11-10T08:55:58+02:00
Українські Новини
В Харькове полицейский с сообщником избили и ограбили мужчину

В Харькове полицейский с сообщником избили и ограбили мужчину

Ограбление, Избиение, нападение полицейских

Вчера, 9 ноября, в Харькове 23-летний полицейский вместе с сообщником избил и ограбил 37-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, сообщается, что инцидент произошел в 3:14 по улице Академика Барабашова. Пострадавший сразу обратился в полицию.

"Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 37-летний пострадавший с травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предоставленным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападающих неподалеку от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о "разбое". Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По факту происшествия начальником ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование.

Как сообщали Українські Новини, в Виннице полицейские жестоко избили члена партии Гриценко.

Также в ГБР сообщали, что вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла на Осокорках в Киеве.

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