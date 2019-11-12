Трамп пообіцяв на цьому тижні опублікувати текст найпершої бесіди з Зеленським

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що на цьому тижні буде опублікована стенограма найпершої телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щоб і надалі залишатися найвідкритішим президентом в історії, я опублікую десь на цьому тижні стенограму першої, а, отже, найважливішої телефонної розмови з президентом України", - написав Трамп у своєму Twitter.

Очевидно, мова йде про телефонну розмові в квітні, коли президент США привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Тоді колишній спецпредставник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер повідомив, що Трамп пообіцяв в розмові подальшу підтримку Україні щодо відновлення територіальної цілісності. Втім, офіційно у Білому домі про хід розмови не повідомляли.

Телефонна розмова президентів Зеленського та Трампа 25 липня викликав занепокоєння у неназваного інформатора, який подав офіційну скаргу, яка призвела до початку розслідування демократів про імпічмент Дональда Трампа.



Як повідомляли Українські Новини, Трамп анонсував публікацію його другої розмови із Зеленським у вівторок.



Раніше дипломат розповів, що Трамп хотів почути від Зеленського всього три слова.