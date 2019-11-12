Міністр Дубілет в жовтні отримав майже 50 тисяч гривень зарплати

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета за жовтень склала 48 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Дубілету було нараховано за жовтень 48 000 гривень, з них посадовий оклад склав 16 000 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 16 000 гривень, премія – 16 000 гривень.

Сума утриманих податків склала 9 360 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, склала 38 640 гривень.

Як повідомляли Украінські Новини, Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет просить Управління державної охорони надати йому охорону. Дубілет пояснює це тим, що почав займатися проектом по боротьбі з тіньовим алкоголем, в результаті реалізації якого можна збільшити надходження в державний бюджет на 5-10 млрд гривень в рік, і проведення конкурсів на державні топ-посади.

Раніше, 29 серпня, Верховна Рада призначила міністром Кабміну екс-заступника голови правління націоналізованого Приватбанку Дмитра Дубілета.