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11 листопада 2019, понеділок, 23:37 13
Судова влада 2019-11-11T23:55:02+02:00
Українські Новини
Колишнього заступника Гонтаревої Писарука затримали

Колишнього заступника Гонтаревої Писарука затримали

Райффайзен Банк Аваль, НАБУ, САП, затримання, Олександр Писарук

Голову правління Райффайзен банку Аваль Олександра Писарука, до якого прийшли детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ), затримали і везуть в ізолятор тимчасового утримання (ІТУ).

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"Колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука затримали і везуть в ІТТ", - йдеться в ньому.

Зазначимо, Писарук раніше був першим заступником колишньої голови Національного банку Валерія Гонтаревої, яка на сьогодні живе в Лондоні.

Його затримали у справі про кредит в 1,2 млрд гривень, який був виділений "VAB Банку".

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 12 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України, у 2014 році ПАТ "Віейбі Банк".

20 листопада 2015 року банк був визнаний неплатоспроможним, і в нього була введена тимчасова адміністрація. Тоді Національний банк ініціював кримінальне провадження проти бізнесмена і власника "Віейбі Банку" Олега Бахматюка.

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