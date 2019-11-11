Колишнього заступника Гонтаревої Писарука затримали

Голову правління Райффайзен банку Аваль Олександра Писарука, до якого прийшли детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ), затримали і везуть в ізолятор тимчасового утримання (ІТУ).

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"Колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука затримали і везуть в ІТТ", - йдеться в ньому.

Зазначимо, Писарук раніше був першим заступником колишньої голови Національного банку Валерія Гонтаревої, яка на сьогодні живе в Лондоні.

Його затримали у справі про кредит в 1,2 млрд гривень, який був виділений "VAB Банку".

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 12 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України, у 2014 році ПАТ "Віейбі Банк".

20 листопада 2015 року банк був визнаний неплатоспроможним, і в нього була введена тимчасова адміністрація. Тоді Національний банк ініціював кримінальне провадження проти бізнесмена і власника "Віейбі Банку" Олега Бахматюка.