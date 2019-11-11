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11 листопада 2019, понеділок, 21:27 4
Шоу-бізнес 2019-11-11T21:33:43+02:00
Українські Новини
Засновник групи The Libertines за три дні двічі опинився за ґратами

Засновник групи The Libertines за три дні двічі опинився за ґратами

Курйози, Піт Доерті, The Libertines
Група The Libertines. Фото: facebook/ @thelibertines
Група The Libertines. Фото: facebook/ @thelibertines

Британський музикант і засновник групи The Libertines Піт Доерті за три дні двічі опинився за ґратами у відділенні французької поліції. Про це передає The Guardian.

Зокрема, 8 листопада Піт Доерті був затриманий перший раз на дві доби. Причиною арешту була спроба купити кокаїн. Зірці виписали штраф у районі £4,3 тис. (135 тис. грн), який ще належить схвалити суду.

Після того, як музикант вийшов з в'язниці, він вирішив відзначити цю подію, і відправився в бар в район Сен-Жермен-де-Пре в одній піжамі.

За словами адвоката Доерті, музиканта споїли відвідувачі бару, після чого він вступив у суперечку з 19-річним відвідувачем закладу. Невідомо, хто став ініціатором бійки, однак першим в поліцію заяву подав підліток. Проти Доерті порушили справу за звинуваченням в насильстві в стані алкогольного сп'яніння.

The Libertines з 18 листопада починає тур по Європі. Перший концерт запланований у Брюсселі. В групі поки не повідомили, чи вплине арешт на турне.

Як повідомляли Українські Новини, раніше засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск після гучного суду з дайвером Верноном Ансвортом, назвав себе чортовим ідіотом.

Також актрису з "Відчайдушних домогосподарок" посадили у в'язницю.

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