Засновник групи The Libertines за три дні двічі опинився за ґратами

Британський музикант і засновник групи The Libertines Піт Доерті за три дні двічі опинився за ґратами у відділенні французької поліції. Про це передає The Guardian.

Зокрема, 8 листопада Піт Доерті був затриманий перший раз на дві доби. Причиною арешту була спроба купити кокаїн. Зірці виписали штраф у районі £4,3 тис. (135 тис. грн), який ще належить схвалити суду.

Після того, як музикант вийшов з в'язниці, він вирішив відзначити цю подію, і відправився в бар в район Сен-Жермен-де-Пре в одній піжамі.

За словами адвоката Доерті, музиканта споїли відвідувачі бару, після чого він вступив у суперечку з 19-річним відвідувачем закладу. Невідомо, хто став ініціатором бійки, однак першим в поліцію заяву подав підліток. Проти Доерті порушили справу за звинуваченням в насильстві в стані алкогольного сп'яніння.

The Libertines з 18 листопада починає тур по Європі. Перший концерт запланований у Брюсселі. В групі поки не повідомили, чи вплине арешт на турне.

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