Илон Маск в ходе конфликта с британским дайвером Верноном Ансвортом назвал себя идиотом

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск , который уже около года судится с дайвером Верноном Ансвортом, назвал себя идиотом. Об этом сообщает The Guardian.

Британский дайвер по имени Вернон Ансворт в 2018 году подал в суд на генерального директора и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска из-за оскорбления бизнесмена в своем Twitter. Маск назвал драйвера "педопарнем", вследствие чего, тот через суд потребовал у него $75 тыс.

В материалах The Guardian рпубликованы новые судебные документы, в которых Маск заявляет, что сожалеет о том, что обидел британца. По словам предпринимателя, в заблуждение его ввел детектив, которого тот нанял чтобы судиться с Ансвортом. Именно этот детектив, по словам Маска, сообщил, что Ансворт связан с европейцами, "занимающимися ненадлежащим сексуальным поведением в Таиланде".

На данный момент инженер изменил свое мнение. "Я чертов идиот", — заявил Маск перед судьями.

В 2018 году британский финансист и дайвер Вернон Ансворт помог спасти 12 тайских мальчиков из подводной пещеры Тхам Луанг, который является 4-м по величине пещерным комплексом Таиланда. Дети с экскурсоводом планировали дойти до пляжа Паттайя, написать на стенах пещеры свои имена и вернуться обратно. Но во время экскурсии начался сильный дождь, и они не смогли выбраться — туннели, которые соединяют пещеры, затопило.

Для спасения детей была организована спец.операция. К спасению детей подключился весь мир, в операции участвовали около 100 дайверов и почти 2 тыс. волонтеров. Свою помощь предложил и Маск. Он заявил о намерении построить на SpaceX небольшую субмарину, корпус которой представлял бы собой полую трубу для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9. Но спасатели отклонили эту идею, назвав ее непрактичной. Однако Ансворт, участвовавший в спасательной операции, назвал предложение Маска пиаром, в ходе чего тот опубликовал твит, в котором обозвал дайвера "педопарнем".

После этого Ансворт в 2018 году подал в суд на Маска, и назвал намеки на педофилию необоснованными и потребовал от основателя Space $75 тыс. за моральный ущерб. Судебные разбирательства длятся уже год.

Как сообщали Українські Новини, ранее Илон Маск признался, что страдает биполярным расстройством. Однако к медикам с этой проблемой изобретатель обращаться не спешит.

Кроме того, Маск назвал украинскую ракету "Зенит" самой лучшей после своих.