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16 октября 2019, среда, 15:57 22
Шоу-бизнес 2019-10-16T15:57:05+03:00
Українські Новини
Актрису из "Отчаянных домохоязек" посадили в тюрьму

Актрису из "Отчаянных домохоязек" посадили в тюрьму

Фелисити Хаффман.Скриншот:ТСН
Фелисити Хаффман.Скриншот:ТСН

Американская актриса Фелисити Хаффман, известная также благодаря главной роли Линет Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки" приговорена судом к заключению. Об этом передает CNN.

В частности, актриса должна прибыть в тюрьму до 25 октября, где, согласно приговору суда, отбудет срок в 14 дней. Также, ей выписан штраф в $30 тыс. и 250 часов исправительных работ.

В 2017 году Хаффман предъявили обвинения во взяточничестве, которое приписало ей следствие.

Согласно версии следствия, еще в 2017 году Хаффман заплатила $15 тыс. Уильяму Сингеру, который является руководителем компании по подготовке к поступлению в университеты, чтобы он помог ее дочери хорошо сдать тест и попасть в престижный колледж.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Фелисити Хаффман вошла в список номинантов 69-ой телевизионной премии Emmy в номинации :"Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме", в ленте: "Американское преступление". 

Также, ранее Печерский суд Киева арестовал блогера Барабошко и назначил залог 3 млн гривен.

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