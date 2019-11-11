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  • Затриманий у Польщі боєць УНА-УНСО Мазур заявляє, що був у Чечні, але не брав участь у бойових діях проти Росії
11 листопада 2019, понеділок, 19:48 6
Політика 2019-11-11T19:53:02+02:00
Українські Новини
Затриманий у Польщі боєць УНА-УНСО Мазур заявляє, що був у Чечні, але не брав участь у бойових діях проти Росі

Затриманий у Польщі боєць УНА-УНСО Мазур заявляє, що був у Чечні, але не брав участь у бойових діях проти Росії

Чечня, Мазур, Росія, Польща, затримання

Затриманий активіст УНА-УНСО і співробітник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігор Мазур заявляє, що раніше був у Чечні, але не брав участь у бойових діях проти Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Pavlovsky News, передають Українські Новини.

На питання, в чому його звинувачують, Мазур сказав, що справа в його керівництві громадською організацією "УНА-УНСО".

"Ви, напевно, чули, про Сашка Білого і про Миколу Карпюка, Стаса Клиха. Це одна справа у нас", - сказав він.

Також він додав, що звинувачення, що під час бойових дій у Чечні він нібито командував Арсеном Яценюком, братами Тягнибоками і Дмитром Ярошем, абсурдні.

"Ми в бойових діях участі не брали. У нас була більше місія супроводжувати іноземних журналістів", - сказав він.

Мазур зазначив, що в його обов'язки входив захист журналістів під час війни.

Він заявив, що для Президента Росії Володимира Путіна нічого не варто звинуватити його в тому, що він воював проти Росії спільно з Яценюком, Тягнибоком і Ярошем.

Як повідомляли "Українські Новини", у суботу в Польщі Мазура затримали за запитом Росії.

У неділю Польща передала затриманого ветерана АТО Мазура на поруки консула.

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