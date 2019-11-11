Рудика, визнаного депутатом після перерахунку голосів, зареєструвала ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Сергія Рудика депутатом Верховної Ради після перерахунку голосів в окрузі №198 у Черкаській області.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

Рудик був обраний депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області.

Його найближчий суперник, кандидат від партії "Слуга народу" Наталія Дяченко оскаржила результати виборів, однак в результаті повторного підрахунку голосів за рішенням суду Рудик був знову визнаний обраним з результатом 18 921 голос проти 17 908.

Він приступить до виконання обов'язків після того, як на засіданні Ради зачитає присягу.

48-річний Рудик пройшов у парламент як самовисуванець.

В 2014 році він став депутатом по цьому ж округу, де переміг, балотуючись як самовисуванець, член партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", однак в Раді входив у фракцію "Блок Петра Порошенка".

До цього він був головою Державного агентства земельних ресурсів (2014), керівником секретаріату фракції "Свобода" в Раді (2013-2014), радником голови Тернопільської обласної ради, заступником голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького (2007-2010), головою Державного комітету у справах національностей та міграції (2005-2007), депутатом Київської міської ради від партії "Пора" (2006-2008).

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія визнала обраним депутатом Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області самовисуванця Сергія Рудика в результаті повторного встановлення результатів за рішенням суду.

А в кінці серпня офіційно був опублікований останній депутат Ради.