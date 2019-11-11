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11 листопада 2019, понеділок, 18:20 11
Вибори 2019-11-11T19:17:47+02:00
Українські Новини
Рудика, визнаного депутатом після перерахунку голосів, зареєструвала ЦВК

Рудика, визнаного депутатом після перерахунку голосів, зареєструвала ЦВК

ЦВК, Верховна Рада, Сергій Рудик, Вибори до Верховної Ради
ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Сергія Рудика депутатом Верховної Ради після перерахунку голосів в окрузі №198 у Черкаській області.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК, передають Українські Новини.

Рудик був обраний депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області.

Його найближчий суперник, кандидат від партії "Слуга народу" Наталія Дяченко оскаржила результати виборів, однак в результаті повторного підрахунку голосів за рішенням суду Рудик був знову визнаний обраним з результатом 18 921 голос проти 17 908.

Він приступить до виконання обов'язків після того, як на засіданні Ради зачитає присягу.

48-річний Рудик пройшов у парламент як самовисуванець.

В 2014 році він став депутатом по цьому ж округу, де переміг, балотуючись як самовисуванець, член партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", однак в Раді входив у фракцію "Блок Петра Порошенка".

До цього він був головою Державного агентства земельних ресурсів (2014), керівником секретаріату фракції "Свобода" в Раді (2013-2014), радником голови Тернопільської обласної ради, заступником голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького (2007-2010), головою Державного комітету у справах національностей та міграції (2005-2007), депутатом Київської міської ради від партії "Пора" (2006-2008).

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія визнала обраним депутатом Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області самовисуванця Сергія Рудика в результаті повторного встановлення результатів за рішенням суду.

А в кінці серпня офіційно був опублікований останній депутат Ради.

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