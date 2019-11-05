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05 ноября 2019, вторник, 16:15 41
Выборы 2019-11-05T16:17:12+02:00
Українські Новини
После пересчета голосов ЦИК признал депутатом Рады Рудыка в округе №198

После пересчета голосов ЦИК признал депутатом Рады Рудыка в округе №198

Парламентские выборы, ЦИК, выборы в Верховную Раду, Пересчет голосов
ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия признала избранным депутатом Верховной Рады на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка в результате повторного установления результатов по решению суда.

Соответствующий протокол был подписан на заседании ЦИКа, передают Українськi Новини.

28-29 октября ЦИК проводил пересчет голосов в округе №198 по решению суда и установил, что Рудык набрал 18 921 голосов избирателей, его ближайший соперник, кандидат от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко - 17 908 голосов.

Ранее протокол ЦИКа по результатам выборов в 198-м округе, где победил Рудык, отменил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, удовлетворив иск Дьяченко.

48-летний Рудык родился в Черновцах, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

Всего по округу №198 (Смела, Каменское, Смилянский район, часть Черкасского района) баллотировался 21 кандидат.

Рудык выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому же округу.

Как сообщали Українськi Новини, 28 октября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала пересчитывать голоса в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области.

Ранее, в конце августа, официально был опубликован последний депутат Рады.

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