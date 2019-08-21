Официально опубликован последний депутат Рады

Официальное издание Верховной Рады "Голос України" опубликовал результаты выборов Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №210 в Черниговской области.\r\nСписок опубликован в издании в среду, передают Українськi Новини.\r\nПобедителем признан самовыдвиженец Борис Приходько.\r\nПриходько родился 23 января 1973 года в поселке Лосиновка Нежинского района Черниговской области, живет в Киеве, имеет высшее образование, советник ООО "Кредитное учреждение" Кредит-Коммерц".\r\nТаким образом были официально опубликованы все 424 избранных парламентариев.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 16 августа Центризбиром досрочно прекратил полномочия всего состава окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №210.\r\n6 августа ЦИК не смог до 5 августа включительно, как это предусмотрено законодательством, установить результаты выборов в округе №210 в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках.\r\nРанее бывший начальник Главного управления юстиции Министерства юстиции в Крыму, самовыдвиженец Сергей Коровченко побеждал на выборах Рады в округе №210.