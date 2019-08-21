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21 августа 2019, среда, 09:55 104
Верховная Рада и партии 2019-08-21T09:55:38+03:00
Українські Новини
Официально опубликован последний депутат Рады

Официально опубликован последний депутат Рады

Официальное издание Верховной Рады "Голос України" опубликовал результаты выборов Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №210 в Черниговской области.

Список опубликован в издании в среду, передают Українськi Новини.

Победителем признан самовыдвиженец Борис Приходько.

Приходько родился 23 января 1973 года в поселке Лосиновка Нежинского района Черниговской области, живет в Киеве, имеет высшее образование, советник ООО "Кредитное учреждение" Кредит-Коммерц".

Таким образом были официально опубликованы все 424 избранных парламентариев.

Как сообщали Українськi Новини, 16 августа Центризбиром досрочно прекратил полномочия всего состава окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №210.

6 августа ЦИК не смог до 5 августа включительно, как это предусмотрено законодательством, установить результаты выборов в округе №210 в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках.

Ранее бывший начальник Главного управления юстиции Министерства юстиции в Крыму, самовыдвиженец Сергей Коровченко побеждал на выборах Рады в округе №210.

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