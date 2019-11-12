Кабмін засекретив список учасників інвестфоруму в Маріуполі

Кабінет Міністрів України повідомив, що не має списком учасників 1-го інвестиційного форуму RE: Think. Invest in Ukraine в Маріуполі (Донецька область).

Про це йдеться у відповіді Кабміну на запит Українських Новин.

30 жовтня інформаційне агентство "Українські Новини" направило інформаційний запит до Кабміну з проханням надати список учасників 1-го інвестиційного форуму RE:Think. Invest in Ukraine в Маріуполі.

"Секретаріат Кабінету Міністрів не володіє запитуваною Вами інформацією. ... Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб", - вказано у відповіді.

Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року в Маріуполі (Донецька область) відбувся інвестиційний форум RE: Think. Invest in Ukraine за ініціативою Президента України та за підтримки Кабінету Міністрів.

На офіційному веб-сайті інвестфоруму було заявлено, що понад 400 представників влади та бізнесу візьмуть участь для обговорення перспектив розвитку регіону та поліпшення інвестиційного клімату держави.

Також на веб-сайті інвестфоруму повідомлялося, що основна програма форуму буде становити 5 панелей, на яких обговорять інвестиційний потенціал України, шляхи розвитку регіонів, інвестиційні проекти і точки економічного зростання. На одній сцені вперше в Україні мають зібратися керівники 4 найбільших міжнародних фінансових інститутів: Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Международнай фінансової корпорації (IFC), Європейського інвестиційного банку, Світового банку у справах регіонів Європи та Центральної Азії.

Крім того були заявлені наступні учасники: Президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, генеральний директор Директорату з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Європейської комісії Крістіан Данієльсон, тимчасовий повірений у справах посольства США в Україні Вільям Тейлор, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна, міністр фінансів Оксана Макарова, віце-президент IFC Джорджина Бейкер та інші.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня Президент Зеленський перерахував 4 необхідні складові майбутньої реінтеграції непідконтрольної української влади території Донецької та Луганської областей і анексованого Росією Криму.

29 жовтня Зеленський, закриваючи 1-й інвестфорум в Маріуполі, повідомив, що Україна за підтримки Світового банку запускає Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення та реінтеграції Донбасу.