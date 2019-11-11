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11 листопада 2019, понеділок, 17:27 22
Силові структури 2019-11-11T19:15:03+02:00
Українські Новини
Екс-чиновника "Укрзалізниці" підозрюють в розтраті 50 млн гривень

Екс-чиновника "Укрзалізниці" підозрюють в розтраті 50 млн гривень

Укрзалізниця, Розтрата держкоштів, Розтрата

Служба безпеки України повідомила колишньому чиновнику акціонерного товариства "Укрзалізниця" про підозру у розтраті 50 млн гривень підприємства.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Оперативники спецслужби встановили, що колишній керівник одного з регіональних філій "Укрзалізниці" ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю "Експрес" у Шевченківському районі Києва", - сказано в ньому.

Наголошується, що його дії призвели до нанесення економічної шкоди державі, що підтверджено проведеною експертизою.

На даний момент документуються інші факти протиправної діяльності підозрюваного.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, фігуранту справи оголошено про підозру.

Триває досудове слідство.

Як повідомляли Українські Новини, детективу НАБУ повідомили підозру про розтрату на Харківському бронетанковому заводі.

Тим часом суд заарештував майно екс-депутата Іщенка, підозрюваного в заволодінні 20 млн гривень "Укрзалізниці".

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