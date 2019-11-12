Імпортний секонд-хенд підіймає ринок електромобілів: найпопулярніші моделі

Після того як р ринок українських легковиків зріс у два рази, у січні-жовтні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року продажі легкових електромобілів підвищилися на 37% до 5,789 тис. авто.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"За десять місяців від початку року українці придбали і поставили на облік 6 247 автотранспортних засобів на електротязі. З цієї кількості: легкових автівок - 5 789 одиниць, комерційних - 458. Таким чином, порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на легкові електромобілі в Україні зріс на 37%, а на комерційні - майже в два рази", - сказано в ньому.

Ринок комерційних автівок на електротязі продовжує формуватися в основному за рахунок імпортного секондхенду, частка якого становила 96%, а велика частина реєстрацій тут припала всього на дві моделі: Renault Kangoo ZE - 420 (403 вживані та 17 нових), Nissan e - NV200 - 21 (20 уживаних і 1 нова).

На ринку легкових електрокарів також домінували старі машини. Із 5 789 зареєстрованих від початку року машин тільки 498 були новими. Найпопулярнішим електрокаром в українців залишається Nissan Leaf.

Із січня по жовтень 2 763 "ліфи" поповнили автопарк країни. На другому місці Tesla Model S, автомобілі цієї моделі від початку року обрали 489 автомобілістів. Також до п'ятірки найбільш затребуваних автомобілів із нульовим рівнем викидів увійшли: BMW i3 - 297 одиниць; Volkswagen е-Golf - 279 одиниць; Fiat 500е - 253 одиниці.

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Тим часом у січні-вересні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року продажи легкових електромобілів збільшилися на 47% до 5,5 тис. одиниць.