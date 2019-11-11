Кияни хочуть перейменувати відразу дві станції метро на "зеленій" гілці

Мешканці столиці запропонували замінити назви двох станцій метро на більш логічні варіанти, після того як в Києві станцію метро "Петрівка" перейменували в "Почайна". Відповідну петицію з проханням опублікували на сайті Електронних петицій. Кияни пропонують перейменувати станцію метро "Площа Льва Толстого" в центрі Києва на станцію "Тараса Шевченка". "В центрі Києва біля Університету імені Тараса Шевченка, пам'ятника Тарасу Шевченку, парку Тараса Шевченка, бульвару Тараса Шевченка повинна бути і станція метро Тараса Шевченка", - вважає автор петиції Ашот Малхасян. Він пропонує існуючу станцію "Тараса Шевченка" перейменувати в "Межигірську". "А ту далеку станцію, яка в радянські часи була названа ім'ям Кобзаря, можна перейменувати у Межигірську", - йдеться в петиції. З 7 листопада, станом на ранок 11 листопада, петиція зібрала шість підписів. Як повідомляли Українські Новини, роботу системи електронного квитка у Києві відновлено після збою в п'ятницю вранці, 8 листопада. Також стало відомо, хто насправді мінує метро.