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11 листопада 2019, понеділок, 13:52 24
Суспільство 2019-11-11T14:17:35+02:00
Українські Новини
Кияни хочуть перейменувати відразу дві станції метро на "зеленій" гілці

Кияни хочуть перейменувати відразу дві станції метро на "зеленій" гілці

Метро, Київський метрополітен, електронна петиція, Станція метро, Назва
Площа Льва Толстого. Фото: Facebook/КП
Площа Льва Толстого. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Мешканці столиці запропонували замінити назви двох станцій метро на більш логічні варіанти, після того як в Києві станцію метро "Петрівка" перейменували в "Почайна". Відповідну петицію з проханням опублікували на сайті Електронних петицій.

Кияни пропонують перейменувати станцію метро "Площа Льва Толстого" в центрі Києва на станцію "Тараса Шевченка".

"В центрі Києва біля Університету імені Тараса Шевченка, пам'ятника Тарасу Шевченку, парку Тараса Шевченка, бульвару Тараса Шевченка повинна бути і станція метро Тараса Шевченка", - вважає автор петиції Ашот Малхасян.

Він пропонує існуючу станцію "Тараса Шевченка" перейменувати в "Межигірську".

"А ту далеку станцію, яка в радянські часи була названа ім'ям Кобзаря, можна перейменувати у Межигірську", - йдеться в петиції.

З 7 листопада, станом на ранок 11 листопада, петиція зібрала шість підписів.

Як повідомляли Українські Новини, роботу системи електронного квитка у Києві відновлено після збою в п'ятницю вранці, 8 листопада. Також стало відомо, хто насправді мінує метро.

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