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08 ноября 2019, пятница, 10:27 672
Общество 2019-11-08T10:27:07+02:00
Українські Новини
После масштабного сбоя электронный электронный билет снова заработал

После масштабного сбоя электронный электронный билет снова заработал

Метрополитен, Метро, Киевский метрополитен, электронный билет
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Киевский метрополитен
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Киевский метрополитен

Работа системы электронного билета в Киеве возобновлена после сбоя в пятницу утром, 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Так, сообщается, что по состоянию на 9 утра оператор КП "ГИВЦ" возобновил работу системы.

"Уважаемые пассажиры! Оператор КП "ГИВЦ" возобновил работу системы е-билета. Приносим извинения за неудобства!", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 ноября в Киеве в час пик перестала работать система электронного билета. Пользователи Facebook сообщали о том, что для входа на некоторые станции метро приходилось стоять в очереди по 10 минут. Некоторые требовали в случае подобных аварий предоставлять бесплатный проезд пассажирам. Также пользователи сообщали, что не работает и "карта киевлянина", а пенсионеры "берут метро штурмом".

Ранее стало известно, что переход на электронный билет в киевском транспорте отложили до апреля 2020.

А год назад Киевская городская государственная администрация запустила электронный билет в коммунальном транспорте в тестовом режиме. 

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