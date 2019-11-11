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  • Акції українських компаній на Варшавській біржі ростуть 4-й тиждень поспіль і подорожчали на 1,2%
11 листопада 2019, понеділок, 10:43 9
Економіка 2019-11-11T11:45:03+02:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській біржі ростуть 4-й тиждень поспіль і подорожчали на 1,2%

Акції українських компаній на Варшавській біржі ростуть 4-й тиждень поспіль і подорожчали на 1,2%

WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній, біржові показники

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 31 жовтня по 8 листопада підвищився на 1,2%, або на 4,42 пункту, до 373,97 пункту, спостерігається зростання 4-й тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 369,55 пункту, в кінці - 373,97 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії KSG Agro (+19,4%), найбільше падіння - акції компанії "Мілкіленд" (-7,9%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 31 жовтня Ціна останньої угоди, злоті, 8 листопада Зміна вартості %
"Кернел" 42,50 41,2 -3
"Астарта" 17,6 19,45 +10,5
Coal Energy 0,4 ---- ----
"Мілкіленд" 0,38 0,35 -7,9
"Агротон" 3,83 4,32 +12,8
KSG Agro 1,08 1,29 +19,4
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 76,5 78 +2
IMC 14,95 14,8 -1
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, на Варшавській фондовій біржі з 25 по 31 жовтня акції українських компаній підвищилися на 2,24%, або на 8,09 пункту, до 369,55 пункту, зростання спостерігалося 3-ю тиждень.

Тим часом акції МХП припинили падіння і виросли на 2 центи за минулий тиждень.

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