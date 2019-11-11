Акції українських компаній на Варшавській біржі ростуть 4-й тиждень поспіль і подорожчали на 1,2%

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 31 жовтня по 8 листопада підвищився на 1,2%, або на 4,42 пункту, до 373,97 пункту, спостерігається зростання 4-й тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 369,55 пункту, в кінці - 373,97 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії KSG Agro (+19,4%), найбільше падіння - акції компанії "Мілкіленд" (-7,9%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 31 жовтня Ціна останньої угоди, злоті, 8 листопада Зміна вартості % "Кернел" 42,50 41,2 -3 "Астарта" 17,6 19,45 +10,5 Coal Energy 0,4 ---- ---- "Мілкіленд" 0,38 0,35 -7,9 "Агротон" 3,83 4,32 +12,8 KSG Agro 1,08 1,29 +19,4 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 76,5 78 +2 IMC 14,95 14,8 -1 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, на Варшавській фондовій біржі з 25 по 31 жовтня акції українських компаній підвищилися на 2,24%, або на 8,09 пункту, до 369,55 пункту, зростання спостерігалося 3-ю тиждень.

Тим часом акції МХП припинили падіння і виросли на 2 центи за минулий тиждень.